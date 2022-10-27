Поки на місці працюють експерти представників автостанції, до свого майна не пускають.

Атака на Дніпро: уламки снаряду впали на АЗС. Йдеться про вечір 25 жовтня. Тоді загинули двоє людей, серед яких 25-річна вагітна жінка. Ще четверо людей ушпиталили, одна людина досі вважається зниклою безвісти. Олена Мендалюк про наслідки та стан постраждалих - розкаже далі докладніше.

Це перші хвилини після влучання російської ракети у АЗС. На місці спалахнула потужна пожежа. На боротьбу з вогнем прибули майже пів сотні рятувальників. Та приборкати полум'я змогли лише через дві години. Вже вранці на місці продовжили працювати експерти. Збирали докази злочину, який вкотре вчинила російська армія проти мирного населення. Біля вирви знайдені уламки ракети. За попередніми даними, росія нанесла удар ракетою Ха-59.

Олена Мендалюк – кореспондентка:

Жертвами ракетного удару стали працівник АЗС та вагітна жінка. Її тіло знайшли рятувальники ось в цьому авто. На жаль, врятувати її життя було неможливо.

Жінка практично згоріла заживо. Її тіло було на пасажирському сидінні. За кермом був чоловік, його у стані середньої тяжкості доставили до лікарні.

Олексій Григорук - директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації:

Чоловік цієї жінки живий, наразі отримує лікування. В нього тупа травма живота. Травма хребта з травмою спинного мозку. Торакальна травма і він, мабуть, на перспективі буде ще прооперований.

У досить важкому стані в лікарні залишаються ще дві постраждалі дівчини. За словами медиків, їхньому життю нічого не загрожує. Але досі невідома доля ще одного працівника АЗС. Від моменту ракетного удару про нього ані звістки.

Роман - власник шиномонтажа:

Здесь оставался оператор АЗС Жора. Я не знаю какая у него судьба. Нигде ничего про это не пишут. Это очень хороший человек, отзывчатый мужчина и даже в интернете о нем ничего не писали.

Поки на місці працюють експерти представників автостанції, до свого майна не пускають. Тож зараз говорити про збитки зарано. Та навіть не озброєним оком видно, весь комплекс - мийка, шиномонтаж та автозаправна станція - зруйновані. Під уламками є приватні автівки. В момент ракетного удару водій ось цієї понівеченої вантажівки був у салоні, у кількох метрах від центру влучання. Чоловік у шоковому стані, каже, судячи з посіченого автомобіля,він дивом залишився живим.

Володимир - водій вантажівки:

Все стекла, люк, кабина, колеса, все 4 колеса. Все остальное, видите.

Оцінивши масштаби руйнування та силу вибухової хвилі, рятувальники кажуть - на щастя, ракетний удар не пошкодив сховища із паливом.

Олег Кушнірук - начальник оперативно-координаційного штабу ГУ ДСНС у Дніпропетровській області:

Тут дуже багато паливомастильних матеріалів на даному заправочному комплексі. Резервуари не загорілися. Горіла, комплекс будівель на даній АЗС і в цей же час, проводлили евакувацію людей з епіцентру удару.

Обласна прокуратура вже розпочала чергове розслідування злочину, який скоїла армія країни агресора - порушення законів та звичаїв війни.