У Криму заявили про "атаку" БПЛА на Балаклавську ТЕС [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У Криму заявили про "атаку" БПЛА на Балаклавську ТЕС. Нібито спалахнув один із трансформаторів, який перебував у неробочому стані.
Про це повідомляється у Telegram гауляйтера Севастополя Михайла Развожаєва.
"Сьогодні вночі на Балаклавську ТЕС здійснено атаку БПЛА. Зайнявся один із трансформаторів, який перебував на профілактиці і не працював", - розповів він.
Гауляйтер запевнив, що нібито "до моменту прибуття МНС на станцію відкритого горіння вже не було", а "працівники ТЕС оперативно впоралися із загорянням".
При цьому в окупаційній адміністрації відрапортували, що "на електропостачання Севастополя та півострова цей інцидент ніяк не впливає", а безпілотник нібито "не досяг своєї мети", оскільки його "по суті "збили".
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