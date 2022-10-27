У Криму заявили про "атаку" БПЛА на Балаклавську ТЕС. Нібито спалахнув один із трансформаторів, який перебував у неробочому стані.

Про це повідомляється у Telegram гауляйтера Севастополя Михайла Развожаєва.

"Сьогодні вночі на Балаклавську ТЕС здійснено атаку БПЛА. Зайнявся один із трансформаторів, який перебував на профілактиці і не працював", - розповів він.

Гауляйтер запевнив, що нібито "до моменту прибуття МНС на станцію відкритого горіння вже не було", а "працівники ТЕС оперативно впоралися із загорянням".

При цьому в окупаційній адміністрації відрапортували, що "на електропостачання Севастополя та півострова цей інцидент ніяк не впливає", а безпілотник нібито "не досяг своєї мети", оскільки його "по суті "збили".