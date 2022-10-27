Бажаєте збити ворожу ракету? У вас є для цього всі можливості. Днями військові знешкодили російський "Калібр" завдяки простим українцям. А все тому, що небайдужі люди передали дані про проліт ракети через мобільний застосунок "єППО". Яна Танчак розповість про те, як ним користуватися, щоб допомогти Збройним силам України. Її матеріал далі.

Ми всі з вами дуже радіємо ось таким відео.

Яна Танчак, кореспондентка:

Це означає, що ворожі російські ракети та дрони не дістануться свого місця призначення. Наші протиповітряні сили оборони відбивають більшість рашистських атак. Але буває так, ракета летить дуже низько і радари її не бачать. Але бачимо ми з вами. І можемо допомогти військовим. Кілька ефірів тому ми розповідали вам про мобільний застосунок "єППО", який розробила одеська волонтерська група Технарі. Це об'єднання інженерів-програмістів і вони ще навесні замислилися над тим, що варто побудувати мережеву систему сповіщення про повітряні цілі. Результат не змусив на себе довго чекати - днями російський "Калібр" збили завдяки даним, які передали українці через "єППО".

Геннадій Сульдін, координатор конструкторського бюро волонтерської групи "Технарі":

22 жовтня близько восьмої десь на півдні України фахівці протиповітряної оборони побачили на мапі додатку єППО трасу крилатої ракети. На трасі було більш 5ти відміток - дві точно памʼятаю були дубльовані, тобто дві людини одночасно сповістили про проліт ракети. Коли військові протиповітряної оборони побачили цю трасу,вони заздалегідь знали, куди летить ракета, вони бачили напрямок руху, тому ракету чекали і розрахунок протиповітряної оборони побачив ракету і мав достатньо часу для того, щоб її побачити і її дертифікувати, підготовитися до стрільби та уразити ракету без жодних проблем як на тренуванні.

Система працює доволі просто, але в доступі поки що для користувачів операційної системи Андроїд. Незабаром вона запрацює і для користувачів Айос. Зараз я вам покажу як це працює - ви завантажуєте застосунок, авторизуєтесь через вже звичну "Дію". Коли ви бачите або чуєте, що летить крилата ракета чи дрон-камікадзе,просто відкриваєте додаток - обираєте тип повітряної цілі, направляєте телефон в напрямку її руху та натискаєте велику чевону кнопку і все. Через - 6-7 секунд наші ППО побачать цю відмітку. Фільмувати ворожий обʼєкт не потрібно, головне - якнайшвидше передати напрямок його руху.

Геннадій Сульдін, координатор конструкторського бюро волонтерської групи "Технарі":

Вчора було більш 180 тисяч користувачів - це користувачі андроїд. Розраховуємо, що після підключення айос додатково буде ще від 120-до 180 тисяч користувачів Тут працює математика: чим більше користувачів, тим точніше дані, тобто для захисту повітря нашої держави, кожна людина зі смартфоном може стати воїном протиповтіряної оборони і перетворити свій смартфон на зброю і зможе захистити життя інших кгромадян.

Військові найбільше зацікавлені у повідомленнях із сіл. Бо у великих містах є більше локаторів ППО.Тож не будьмо байдужими, бачимо що летить крилата ракета або дрон – камікадзе, швиденько достаємо мобільний телефон. Відправляємо дані і допомогаємо ЗСУ наближати перемогу.