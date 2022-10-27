У четвер, 27 жовтня, в Україні оголосили лонглист учасників Нацвідбору на Євробачення 2023. Про це повідомляє "Суспільне".

До списку увійшли 36 виконавців і колективів.

Список учасників:

2TONE

Angelina

DAYTON

DEMCHUK

Drevo

Elysees

FIINKA

Havkа

Jerry Heil

Iana Kovaleva

Kozak Siromaha

KRUTЬ

Lue Bason

Moisei

Olivan

OOHLA

Oy Sound System

SASHA

Seréen

sexnesc

Shy

SKYLERR

SOWA

Tember Blanche

Tery

TVORCHI

Victoria Niro

Vynohradova

Zetetics

Лилу45

Макс Пташник

Мія Рамарі

Роялькіт

Саша Фадєєва

ТÓНКА

Циферблат

Список фіналістів буде оголошено не пізніше, ніж 17 листопада, а доти пройде прослуховування учасників лонглиста.

Музпродюсер Національного відбору Дмитро Шуров (Pianoбой) сказав: