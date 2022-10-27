Євробачення 2023: список учасників відбору [ Редагувати ]
У четвер, 27 жовтня, в Україні оголосили лонглист учасників Нацвідбору на Євробачення 2023. Про це повідомляє "Суспільне".
До списку увійшли 36 виконавців і колективів.
Список учасників:
- 2TONE
- Angelina
- DAYTON
- DEMCHUK
- Drevo
- Elysees
- FIINKA
- Havkа
- Jerry Heil
- Iana Kovaleva
- Kozak Siromaha
- KRUTЬ
- Lue Bason
- Moisei
- Olivan
- OOHLA
- Oy Sound System
- SASHA
- Seréen
- sexnesc
- Shy
- SKYLERR
- SOWA
- Tember Blanche
- Tery
- TVORCHI
- Victoria Niro
- Vynohradova
- Zetetics
- Лилу45
- Макс Пташник
- Мія Рамарі
- Роялькіт
- Саша Фадєєва
- ТÓНКА
- Циферблат
Список фіналістів буде оголошено не пізніше, ніж 17 листопада, а доти пройде прослуховування учасників лонглиста.
Музпродюсер Національного відбору Дмитро Шуров (Pianoбой) сказав:
Маємо лонглист із 36 пісень, в якому є все, від авторської пісні, дрім-попу та року до інді, репу, етніки. Є також, звичайно, і декілька міцних сучасних бойовиків, здатних розірвати будь-яку сцену. Все це говорить про те, наскільки креативна наша нація, наскільки ми прагнемо творити.
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