Які плани росії на мобілізованих: у Генштабі розкрили деталі [ Редагувати ]
Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов сказав, що основне залучення російських мобілізованих відбудеться вже протягом півтора-двох тижнів.
За його словами, ймовірно ними росія спробує стримувати наступ ЗСУ та доукомплектувати підрозділи, які значних втрат.
Які плани росія має щодо мобілізованих:
- стримування ЗСУ на певних ділянках фронту й розподілення мобілізованих для рівномірного посилення інших ділянок;
- доукомплектування підрозділів, які зазнали значних втрат;
- формування повністю нових підрозділів, зокрема танкових, мотострілецьких, артилерійських полків.
Мобілізація студентів в "ЛНР"
Мобілізація студентів викликала напругу серед суспільства в "ЛНР". Після цього голова бойовиків Леонід Пасічник видав "розпорядження" про нібито звільнення з військової служби окремої категорії громадян.
Однак, через позицію військових, планується демобілізувати студентів лише впродовж 2-3 місяців, замінюючи їх новими мобілізованими.
Мобілізація ув'язнених в "ДНР"
В "ДНР" очікується чергова група мобілізованих в'язнів. Так званий голова "ДНР" Денис Пушилін, згідно з наявною інформацією, підготував проєкт "указу" про мобілізацію окремих громадян, відповідно до якого на військову службу призвуть більше 300 засуджених осіб.
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