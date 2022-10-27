Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов сказав, що основне залучення російських мобілізованих відбудеться вже протягом півтора-двох тижнів.

За його словами, ймовірно ними росія спробує стримувати наступ ЗСУ та доукомплектувати підрозділи, які значних втрат.

Які плани росія має щодо мобілізованих:

стримування ЗСУ на певних ділянках фронту й розподілення мобілізованих для рівномірного посилення інших ділянок;

доукомплектування підрозділів, які зазнали значних втрат;

формування повністю нових підрозділів, зокрема танкових, мотострілецьких, артилерійських полків.

Мобілізація студентів в "ЛНР"

Мобілізація студентів викликала напругу серед суспільства в "ЛНР". Після цього голова бойовиків Леонід Пасічник видав "розпорядження" про нібито звільнення з військової служби окремої категорії громадян.

Однак, через позицію військових, планується демобілізувати студентів лише впродовж 2-3 місяців, замінюючи їх новими мобілізованими.

Мобілізація ув'язнених в "ДНР"

В "ДНР" очікується чергова група мобілізованих в'язнів. Так званий голова "ДНР" Денис Пушилін, згідно з наявною інформацією, підготував проєкт "указу" про мобілізацію окремих громадян, відповідно до якого на військову службу призвуть більше 300 засуджених осіб.