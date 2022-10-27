Зеленський пояснив неможливість переговорів з рф [ Редагувати ]
росія схиляє Україну до переговорів, проте висуває власні загарбницькі умови. Тому Україна не може сісти за стіл переговорів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Ми бачимо повідомлення від нашої розвідки, США, Британії, Туреччини тощо. Одна річ, коли в цій країні хтось каже щось публічно, а інша - коли ми знаємо реальну ситуацію. Перше - вони не зацікавлені в діалозі, тому що не отримають від діалогу бажаного результату. Друге - результат, який вони хочуть, - окупація", - зазначив президент.
Кремль прагне, аби Україна визнала Крим частиною росії та відмовилася від частини Донбасу - так званих "ДНР" та "ЛНР".
"Далі вони хочуть Маріуполь, контроль над морем, Азов. Вони спеціально запропонували формат діалогу, який ми не могли прийняти. У цьому й полягав задум. Вони думають, що ще запропонувати Україні, щоб вона відмовилась", - пояснив Зеленський.
За його словами, росія в майбутньому захоче переговорів на умовах України. Проте для цього агресор повинен зрозуміти, що не зможе окупувати українську територію.
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