Стати на бік України. Дедалі частіше такі заяви лунають серед ізраїльських високопосадовців. Бо цій країні дедалі складніше зберігати нейтралітет у війні росії проти України. І точкою неповернення стала співучасть Ірану на боці москви.

Чи можна говорити про новий курс Ізраїлю? - розбиралася Марина Біленька.

Сонячний Ізраїль. Високий рівень життя на березі моря тут поєднуються з постійною воєнною активністю.

Намагання довести світу свою військову міць і закріпити за собою право бути сильним гравцем на близькосхідній арені.

Від початку війни росії проти України Ізраїль здебільшого залишався осторонь. Так, ця держава надавала широку гуманітарну підтримку.

Але при цьому ізраїльська влада відхиляла прохання Києва надіслати системи протиповітряної оборони та інше військове обладнання. Утрималася й від введення економічних санкцій проти росії.

Володимир Зеленський, президент України:

Звичайно, це рішення вашої держави. Ваших урядів. Схоже, воно було ухвалене ще давно, у 2014 році, коли росія почала агресію проти України. Рішення - не дратувати кремль, не допомагати Україні реально.

Ані трагедії Ірпеня та Маріуполя. Ані звірства окупантів на Харківщині, і навіть заклики української влади - ніщо не змогло вплинути на рішення Ізраїлю.

Але все змінилося на тлі новин про поглиблення зв'язків москви з Тегераном.

Щойно перший іранський дрон-камікадзе впав в Україні, наш уряд одразу повідомив Ізраїлю про закупівлю росією іранської зброї.

Подробиці цієї угоди не відомі. Втім цілком імовірно, що розплатитися з Тегераном москва може допомогою у розвитку їхньої ядерної програми.

І хоча реакція Ізраїлю спершу була прохолодною - "прокинутися" там вирішили після повідомлення "Вашингтон Пост" про закупівлю росією іранських балістичних ракет "фатех-110" і "зульфікар".

Нахман Шай, міністр у справах діаспори Ізраїлю:

Більше немає сумнівів у тому, яку позицію має зайняти Ізраїль у цьому кривавому конфлікті. Настав час надати Україні військову допомогу, як її надають США і країни НАТО.

Ізраїль має великий досвід захисту цивільного населення. 30 років відбиває ракетні атаки з Іраку, Лівану та Гази.

Завдяки системі протиповітряної оборони "Залізний купол".

Україна неодноразово зверталася з проханням надати це ППО нам. Не безкоштовно. Україна готова купити це озброєння.

Володимир Зеленський, президент України:

Кожен в Ізраїлі знає, що ваша протиракетна оборона найкраща, потужна. Можна довго питати, чому ми не можемо отримати від вас зброю, або чому Ізраїль не впровадив санкції проти росії, чому не тисне на російський бізнес. Але відповідь все одно вибирати вам.

Утім для нашої держави "Залізний купол" не може бути панацеєю, - стверджує військовий оглядач з Ізраїлю Сергій Ауслендер.

Сергій Ауслендер, військовий оглядач:

Эта система вообще не предназначена для таких боевых действий, такой интенсивности, которые сейчас происходят на территории Украины. Она не может перехватывать крылатые ракеты, она не может перехватывать баллистические ракеты, она не умеет перехватывать самолеты.

Не впорається "Залізний купол" і з іранськими дронами, зважаючи і на їхню кількість, яку запускають по Україні.

До того ж ця система - дорога. Одна батарея коштує щонайменше 50 мільйонів доларів.

Сергій Ауслендер, військовий оглядач:

Что касается других средств ПВО, у нас есть много всяких разных. Начиная от Patriot американских, которые после войны в заливе у нас прошли модернизацию, заканчивая системами типа "Шарвит Ксамим", это, как перевести, "волшебная палочка" на иврите, это "Хец-3" и "Проща Давида". Вот это наше такое многослойное ПВО, которое может сбивать разного рода ракеты.

Утім найбільшою проблемою надання такої зброї Україні - є його невелика кількість, стверджує військовий оглядач.

Сергій Ауслендер, військовий оглядач:

Мы их выпускаем очень мало, одну-две установки в год, во-вторых они нам нужны самим, потому что мы находимся под угрозой постоянных ракетных обстрелов. Непосредственно это под угрозой потенциальной большой войны с Ираном.

Відносини Ізраїлю та Ірану ще до середини минулого століття можна було назвати не просто дружніми. Це були союзники.

Поклала край ідилії Ісламська революція. Коли на зміну світському монархічному режиму в Ірані прийшла - ісламська теократія.

Сергій Ауслендер, військовий оглядач:

Руководство Ирана, в лице его там духовных лидеров, этих аятолл, в лице военных лидеров, в лице гражданских лидеров, типа президентов, каждый раз делает заявления о том, что государство Израиль надо уничтожить.

Натомість з росією в Ізраїлю завжди були відносини - робочі. Насамперед що стосується Сирії. Вони координують роботу в повітряному просторі. Ба більше, рф не заважає ізраїльським літакам бомбити там об'єкти, пов'язані з Іраном. Після серії масованих атак дронами по Україні - Ізраїль завдав кілька авіаударів по промисловим потужностям в Сирії, які Іран використовує для виробництва зброї.

Сергій Ауслендер, військовий оглядач:

Израиль всегда заботится прежде всего о своей безопасности. Но в данном случае пересеклись как бы интересы безопасности Израиля и Украины. Потому что каждый дрон, уничтоженный в Сирии он не будет отправлен либо по израильским объектам, либо по украинским.

Позиція Ірану незмінна. Там і досі - відхрещуються від участі у війні проти нашої держави.

Хоссейн Амірабдоллахян, міністр закордонних справ Ірану:

Ми запрошуємо українських офіційних осіб надати будь-які докази цього звинувачення на двосторонньому саміті технічних експертів. Позиція Ірану щодо України - не озброювати сторони війни. Ми проти війни в Україні.

Бажані докази постачання Іраном безпілотників для руйнування української інфраструктури є.

Днями їх надав Ізраїль. Сполученим Штатам.

Іцхак Герцог, президент Ізраїлю:

Ми в основному обговорювали питання Ірану. Його погоню за ядерною зброєю, злісний та жорстокий розгром власних громадян, а також діяльність Ірану щодо постачання зброї, яка вбиває невинних українців.

Прогрес є і на інших фронтах. Зокрема у наданні розвідданих Ізраїлем. Цей факт уже підтвердив президент України. Втім, зважаючи на чутливість такої інформації - у деталі не вдавався.

Володимир Зеленський, президент України:

Ми на початку нашої співпраці. Позитивний тренд відносно Ізраїлю, я за це вдячний.

За даними ізраїльського видання "Дебка", українські війська вже використовують ізраїльську систему для боротьби з безпілотниками під назвою "Смарт Шутер".

Утім про постачання летальної зброї - наразі не йдеться, - заявив напередодні президент Ізраїлю.