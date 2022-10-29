У пошуках даху над головою! У Кропивницькому не вистачає житла для всіх, хто намагається втекти від російської агресії. Працівники штабу із розселення людей в постійному пошуку: де розміщувати людей. Нині у невеликому місті понад 25 тисяч лише зареєстрованих переселенців. Репортаж із Кропивницького.

Лілія Білоусова, консультант Кропивницького штабу з розселення вимушених переселенців:

У нас є кімната, там 10 ліжок, можна залишитись на ніч транзитом, хто у нас передвигається, там є мікрохвильовка, вода-кулєр, єсть душова кабінка - туалет, можна себе обслужити, є пральна машинка.

Пані Олександрі сімдесят один. Та попри поважний вік, нині жінка намагається наново побудувати своє життя. Через напад росії вона залишила все в рідній Костянтинівці, що на Донеччині та приїхала у Кропивницький.

Олександра Осіпцова, переселенка з Костянтинівки:

Виїжджали, бо там дуже бомбили ще, виїжджали - нам предлагали, а тут в Кропивницькому у нас знайомі вже єсть наші, єсть люди, які приїхали раніше трошки і я так приїхала в Кропивницький, в цей центр, де розміщують переселенців, і будем десь дальше, ніч може переночуєм тут, а потім чи дєрєвня, чи гуртожиток, десь будем находитись.

У міському штабі з розселення пані Олександрі показують умови для тимчасового проживання. Тут люди можуть провести кілька днів, аби підшукати собі житло на більш тривалий період.

Чашки, ложки, вилки, гаряча вода, все миєте, чистенько, приїхали чистенько, виїжджаєте чистенько.

Є можливість оселитися у соціальному житлі. Там, до прикладу вже оселився пан Володимир.

Володимир Колодка, переселенець:

Будем надеятся, что война закончится и вернемся, а там мама осталась, дом остался, так как-то.

До того ж чоловікові допомагають з документами, аби він міг влаштуватися працювати слюсарем-ремонтником.

Загалом, в Кропивницькому вже бракує приватного житла - констатують у міському штабі з розселення переселенців. Кажуть, ще є місця у соціальних гуртожитках, або ж можливість оселитися в селах.

Лілія Місюня, керівниця Кропивницького штабу з розселення вимушених переселенців:

База приватного сектору у нас вичерпалась, тому що в місті у нас майже 25 тисяч уже зареєстрованих вимушених переселенців і тому приватна база у нас нанівець. Ми пропонуємо у нас транзитне розселення, де люди можуть на одну ніч зупинитись, але у місті у нас є два соціальні гуртожитки, люди пишуть заяву і потім поселяються у нас в соціальні гуртожитки.

Через нестачу житлового фонду, вже з листопада евакуаційний потяг з Донеччини замість Кропивницького, курсуватиме до Тернопільської області.