Через масові обстріли росіянами об'єктів критичної інфраструктури в Україні пошкоджено третину обʼєктів енергосистеми. Її робота нині настільки нестабільна, що без вимкнень - не обійтися. А ще - без тотальної економії у кожній домівці.

Які лайфхаки вигадали українці і чим нині користуються, аби заощадити електроенергію? Дізнаєтесь від моїх колег у наступному сюжеті.

Любомир - журналіст. Економити електроенергію він почав ще задовго до повномасштабної війни. Спершу, щоб менше платити за комірне. А тепер - це питання енергобезпеки країни. Каже: найпростіший способ скоротити споживання - замінити у квартирі всі лампочки.

Любомир, житель Івано-Франківська:

В мене були лампи звичайні, розжарювання, потім спіральні газові, а тепер вже світлодіодні лампи. Наприклад, у вбиральні стоїть лампочка, яка має всього на всього два вати. І насправді воно дає свої результати.

Любомир має іще один дієвий та простий лайфхак. Завжди відʼєднує від розеток прилади, якими не користується.

Любомир, житель Івано-Франківська:

Обесточуємо ті прибори, які непотрібні в той час, коли нас немає дома. Власне залишається холодильник. І все. То, як ми почали економити, я думаю, що відсотків сорок я економлю. Я не використовую навіть двісті кіловат. При тому, що в мене двокімнатна квартира.

Франківчанка Олена, коли йде з дому, вимикає з мережі не лише всю побутову техніку, але й котел.

Олена, жителька Івано-Франківська:

Останній тиждень я чай, каву іноді кипʼячу на газі. Так є електрочайник, але в мене десь щось спрацьовує, що,можливо, краще на газі собі зроблю каву.

Як економити - мають поради і фахівці. Пан Микола працює в магазині електротоварів. Каже: найбільш витратна - побутова техніка. Тож, передусім радить користуватися лише енергоефективними приладами. Якщо поступово переобладнати оселю, можна заощадити до п'ятдесяти відсотків. Купуючи новий прстрій, звертати увагу на маркування. Літера А з плюсом або кількома свідчить: ця річ берегтиме енергію. На освітленні теж реально зекономити.

Микола, житель Івано-Франківська:

Це світильник із сонячною батареєю, який заряжається у білий день, а вечором включається із датчиком руху,освічує подвіря, і це не корстується двісті двадцять загальним із мережі. Це економія.

Максим Карпаш, експерт із енергоефективності:

Звичайно, освітлення в структурі домогосподарств - це до десяти відсотків. Але це не багато. Ви не зекономите для країни для енергосистеми великих сум. Звичайно, лампи електророзжарувальні про них треба забути. В ЄЄ вони давно заборонені.

Максим Карпаш - есксперт з енергоефективності. Каже: до процесу потрібно підходити з розумом. Адже зараз потрібно не просто зменшити споживання електрики, а не перевантажувати мережі. Найпростіший спосіб - не вмикати в години пік потужних приладів - таких як бойлери, насоси, обігрівачі, пральні машини.

Максим Карпаш, експерт із енергоефективності:

Можна пройтися по квартирі, будинку, і подивитися яка потужність кожного приладу, який споживає електрику. Якщо ми говоримо більше одного кіловата - бажано такі прилади в цей період часу не вмикати. До речі посудомийки туди не належать.

На відміну від прасок.

Максим Карпаш, експерт із енергоефективності:

Якщо ми говоримо про праски, то треба на якийсь час від них відмовитися. Я говорю, можливо, і не зовсім популярну річ. Нічого страшного не буде, якщо ми будемо в не попрасованих сорочках. Праска бере багато і бере відразу високі струми, і це для системи дуже не зручно.

Має експерт і поради, як не обтяжувати ні енергосистему, ні власний гаманець. Наприклад, перейти на нічний тариф, який за собівартістю менший за денний на половину. І вмикати всі потужні прилади - вночі.

Максим Карпаш, експерт із енергоефективності:

Для цього потрібно купити це навіть не розумна розетка - це називається часове реле - це така розетка, яка вмикаєте в розетку, але вона має таймер, який можна запрограмувати на години і дні тижня. Дешевий пристрій. Вкого є індивідуальне опалення, поставити термостат. Це пристрій, який вмикає і вимикає газовий котел, коли яка температура задана. І в ті години, коли треба.

Все це - прості і вигідні способи, які допомагають заощадити електроенергію.

Жанна Дутчак, кореспондентка: