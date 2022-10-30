Економія електроенергії: які лайфхаки вигадали українці і чим нині користуються, аби заощадити [ Редагувати ]
Через масові обстріли росіянами об'єктів критичної інфраструктури в Україні пошкоджено третину обʼєктів енергосистеми. Її робота нині настільки нестабільна, що без вимкнень - не обійтися. А ще - без тотальної економії у кожній домівці.
Які лайфхаки вигадали українці і чим нині користуються, аби заощадити електроенергію? Дізнаєтесь від моїх колег у наступному сюжеті.
Любомир - журналіст. Економити електроенергію він почав ще задовго до повномасштабної війни. Спершу, щоб менше платити за комірне. А тепер - це питання енергобезпеки країни. Каже: найпростіший способ скоротити споживання - замінити у квартирі всі лампочки.
Любомир, житель Івано-Франківська:
В мене були лампи звичайні, розжарювання, потім спіральні газові, а тепер вже світлодіодні лампи. Наприклад, у вбиральні стоїть лампочка, яка має всього на всього два вати. І насправді воно дає свої результати.
Любомир має іще один дієвий та простий лайфхак. Завжди відʼєднує від розеток прилади, якими не користується.
Любомир, житель Івано-Франківська:
Обесточуємо ті прибори, які непотрібні в той час, коли нас немає дома. Власне залишається холодильник. І все. То, як ми почали економити, я думаю, що відсотків сорок я економлю. Я не використовую навіть двісті кіловат. При тому, що в мене двокімнатна квартира.
Франківчанка Олена, коли йде з дому, вимикає з мережі не лише всю побутову техніку, але й котел.
Олена, жителька Івано-Франківська:
Останній тиждень я чай, каву іноді кипʼячу на газі. Так є електрочайник, але в мене десь щось спрацьовує, що,можливо, краще на газі собі зроблю каву.
Як економити - мають поради і фахівці. Пан Микола працює в магазині електротоварів. Каже: найбільш витратна - побутова техніка. Тож, передусім радить користуватися лише енергоефективними приладами. Якщо поступово переобладнати оселю, можна заощадити до п'ятдесяти відсотків. Купуючи новий прстрій, звертати увагу на маркування. Літера А з плюсом або кількома свідчить: ця річ берегтиме енергію. На освітленні теж реально зекономити.
Микола, житель Івано-Франківська:
Це світильник із сонячною батареєю, який заряжається у білий день, а вечором включається із датчиком руху,освічує подвіря, і це не корстується двісті двадцять загальним із мережі. Це економія.
Максим Карпаш, експерт із енергоефективності:
Звичайно, освітлення в структурі домогосподарств - це до десяти відсотків. Але це не багато. Ви не зекономите для країни для енергосистеми великих сум. Звичайно, лампи електророзжарувальні про них треба забути. В ЄЄ вони давно заборонені.
Максим Карпаш - есксперт з енергоефективності. Каже: до процесу потрібно підходити з розумом. Адже зараз потрібно не просто зменшити споживання електрики, а не перевантажувати мережі. Найпростіший спосіб - не вмикати в години пік потужних приладів - таких як бойлери, насоси, обігрівачі, пральні машини.
Максим Карпаш, експерт із енергоефективності:
Можна пройтися по квартирі, будинку, і подивитися яка потужність кожного приладу, який споживає електрику. Якщо ми говоримо більше одного кіловата - бажано такі прилади в цей період часу не вмикати. До речі посудомийки туди не належать.
На відміну від прасок.
Максим Карпаш, експерт із енергоефективності:
Якщо ми говоримо про праски, то треба на якийсь час від них відмовитися. Я говорю, можливо, і не зовсім популярну річ. Нічого страшного не буде, якщо ми будемо в не попрасованих сорочках. Праска бере багато і бере відразу високі струми, і це для системи дуже не зручно.
Має експерт і поради, як не обтяжувати ні енергосистему, ні власний гаманець. Наприклад, перейти на нічний тариф, який за собівартістю менший за денний на половину. І вмикати всі потужні прилади - вночі.
Максим Карпаш, експерт із енергоефективності:
Для цього потрібно купити це навіть не розумна розетка - це називається часове реле - це така розетка, яка вмикаєте в розетку, але вона має таймер, який можна запрограмувати на години і дні тижня. Дешевий пристрій. Вкого є індивідуальне опалення, поставити термостат. Це пристрій, який вмикає і вимикає газовий котел, коли яка температура задана. І в ті години, коли треба.
Все це - прості і вигідні способи, які допомагають заощадити електроенергію.
Жанна Дутчак, кореспондентка:
Хто не впізнав - то це криниця (вона трохи не подібна на звичайну). В селі така є майже біля кожного обійстя. Багато газдів для зручності - встановили електронасоси. Як ви памʼятаєте - цей пристрій якраз в списку тих, що найбільше перевантажують елетромережі. Але без нього можна обійтися - і витягнути воду відром. Так і руки підкачаєте - і вода, як на мене, смачніша.
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