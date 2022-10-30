Ворог підступно знищує і критичну інфраструктуру - б'є по енергетичним підприємствах.

Триває ліквідація наслідків російських ракетних ударів у Дніпрі. У місті ремонтують дахи, замінюють розбиті вікна, відновлюють пошкоджений автотранспорт та забезпечують комунальні підприємства альтернативними джерелами електроенергії. Про все детальніше у сюжеті нашої колеги Олени Мендалюк.

У перші ж години після ракетного удару по Дніпру, який завдала армія агресора 10 жовтня, дніпряни почали рятувати своє житло, точніше те, що вціліло - вибиті вікна затуляли плівкою чи фанерою.

Тофік Мансіров - головний інженер комунального підприємства "Жилсервіс-14":

Очень много было окон выбито, балконные блоки выбито, машинные оделения, лифтовые тоже было выбито.

Більше трьох тижнів триває ліквідація наслідків ракетного удару. Комунальники працюють практично без перерв - до холодів потрібно встигнути зробити максимум. Відновити сотні вікон, балконів та дверей.

Олена Хорунжа, голова правління ОСББ:

Мягкую кровлю нам отремонтировали. Сейчас в процессе, Вы ж видели, установка окон в жилых квартирах и так же потом будут заменены окна в местах общего пользования.

Владислав Макарець, начальник організаційного відділу Дніпровської міськради:

Зараз в принципі добігає кінця найбільйший обʼєкт, який постраждав. Вікна, які ставляться, це 4 камерні профіль, 2 камерний склопакет. Оскільки кліматична зона.

Досі на суцільне згарище схожа територія цього автотранспортного підприємства. Наприкінці вересня сюди влучив російський снаряд.

Сергій Кушкарьов, головний інженер автотранспортного підприємства:

Були понівечені шиномонтаж, мийка атобусів, рихтовочний цеха, малярка, кругом повилітали вікна.

Вогонь знищив півсотні автобусів, ще близько ста зазнали ушкоджень. Зараз автомеханіки приводять до ладу той транспорт, що вцілів.

Олег Мул - автослюсар автотранспортного підприємства:

Замінюєм пошкоджені деталі на автобусі, в даний момент лобове скло, яке пошкодило вибухом. Далі будемо мінять задні стекла і відправляти на лінію.

Ремонту ще чекають майже 30 великих та 10 середніх машин. Основна проблема, кажуть на підприємстві - це габаритне скло, яке знайти дуже важко і його повільно виготовляють.

Михайло Клокун - директор автотранспортного підприємства:

Виготовляють десь, на тиждень не більше 5 одиниць, але відновлюємо. Поруч зі мною, за мною стоять автобуси, які подготували. Завтра должни привезти 5 одиниць лобових.

Ворог підступно знищує і критичну інфраструктуру - б'є по енергетичним підприємствах. Так 18 жовтня окупанти завдали удар по насосній станції Дніпра. Наслідки усунули впродовж 2 годин. Аби надалі, у разі можливих ракетних атак, забезпечити жителів безперебійним водопостачанням та водовідведенням - насосні станції оснастили потужними генераторами.

Михайло Лисенко - заступник міського голови Дніпра:

Мощность генератора составляет 275 квТ, тоесть в принципе запаса топлива хватает порядка, при полной его загрузки, хватает на 9 часов работы. При необходимости топливо подвозится и он полностью на 75 процентов он покрывает все електроснабжение этой насосной станции.

В міськраді запевнили, зробили запас генераторів як пересувних, так і стаціонарних. А комунальників забезпечили паливом.