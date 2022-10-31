У Харкові вибухи: почались перебої зі світлом [ Редагувати ]
Фото: ukrinform.ua
У понеділок, 30 жовтня, у Харкові пролунали вибухи. Мешканців просять залишатися в укриттях. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях! Окупанти наносять удари.
Як пише suspilne.media, в місті спостерігаються перебої зі світлом.
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