Російські війська у ніч проти 1 листопада обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Усю ніч росіяни накривали вогнем Нікопольщину…



Били з "Градів" та важкої артилерії по двох громадах - Нікопольській та Марганецькій. Попередньо, людей не зачепило.

У Нікополь прилетіло 40 російських снарядів. У місті понівечені 14 багатоповерхових та приватних будинків, дитячий садок, аптека, перукарня, магазини та приміщення банку.





У Марганецькій громаді обстріли пошкодили лінію електропередач і знеструмили насосну станцію водоканалу.



Понад 40 тис. сімей лишилися без води, понад 10 тис. - без світла.

Енергетики працювали усю ніч. І все полагодили. Люди зі світлом. Насосна станція стала до роботи. Вода незабаром повернеться в оселі.

Очільник Дніпропетровщини також повідомив, що військові з повітряного командування "Схід" вночі знищили над областю три ворожих дрони-камікадзе.