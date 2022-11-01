Окупанти обстріляли Нікополь з "Градів" і артилерії: багато руйнувань [ Редагувати ]
Російські війська у ніч проти 1 листопада обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Усю ніч росіяни накривали вогнем Нікопольщину…
Били з "Градів" та важкої артилерії по двох громадах - Нікопольській та Марганецькій. Попередньо, людей не зачепило.
У Нікополь прилетіло 40 російських снарядів. У місті понівечені 14 багатоповерхових та приватних будинків, дитячий садок, аптека, перукарня, магазини та приміщення банку.
У Марганецькій громаді обстріли пошкодили лінію електропередач і знеструмили насосну станцію водоканалу.
Понад 40 тис. сімей лишилися без води, понад 10 тис. - без світла.
Енергетики працювали усю ніч. І все полагодили. Люди зі світлом. Насосна станція стала до роботи. Вода незабаром повернеться в оселі.
Очільник Дніпропетровщини також повідомив, що військові з повітряного командування "Схід" вночі знищили над областю три ворожих дрони-камікадзе.
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