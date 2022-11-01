Двометрові гіганти: у Чернівцях відбулась масштабна гарбузова виставка [ Редагувати ]
Гарбуз у два метри заввишки та Гарбузова хатинка. І це не всі експонати єдиної в Україні масштабної виставки гарбузів неподалік Чернівців.
Відвідувачів вражають яскраві осінні фотозони, на площі у декілька гектарів можна побачити 50 тонн гарбузів одночасно, а головне - на мить українці можуть відволіктися від гірких реалій війни. Ольга Лучек продовжить.
Олександра з однорічною донечкою Поліною на Буковину нещодавно переїхала з Києва. Молода мама відвідала виставку, аби відволіктися від тривожних думок, адже постійні хвилювання відображаються на малечі.
Олександра, переселенка з Києва:
Хотілося трішки нових вражень, розважити діток, відволіктися трішки, особливо після сьогоднішнього ранку не дуже приємного.
На полі, де навесні буяла плантація тюльпанів, уже нова окраса - гарбузи. Тут можна сфотографуватися біля численних фотозон, та помилуватися осінніми квітами. Проходжується гарбузовим полем і 12-річний Дмитро. Він теж приїхав з Києва. І хоча тут відволікається, сумує за рідною столицею і дідусем, котрий там залишився.
Дмитро, переселенець з Києва:
Дуже-дуже сумую за Києвом, хочу додому, тому що там мій дідусь, з яким я сім років жив, він мене багато чому навчив.
50 тонн гарбузів, стильні унікальні осінні локації, дитячі розваги. А ще тут мешкає сім'я оленів. Анастасія до Чернівців приїхала зі своїми рідними зі Львова. Жінка в пошуку позитивних вражень, адже переконана вони додають сил триматися і не опускати рук.
Анастасія, відвідувачка виставки:
Намагаємось діток якось розважити, відволікти від цих подій, тут дуже приємно, що є така локація, де можна побігати діткам, трішки відпочити. Будиночок дуже гарний з гарбузів.
Частину гарбузів фермери вирощували самі, іншу ж закупили. Торік їх багато привозили з Херсону. Нині - обходяться власними силами. І відвідувачі впевнені, праця не марна. Олександра з дітьми приїздить сюди вже вп'яте.
Олександра, жителька Чернівців:
Нові враження, настрій, тут все дуже гарне, неймовірно, свіже повітря, гарно, природа, це надихає. Я дуже хочу, щоб закінчилася ця війна, всім бажаю миру, красоти та спокою.
Частину коштів за вхідні квитки - фермери відправляють на потреби військових.
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