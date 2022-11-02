Постійно на уколах: ЗМІ повідомили про серйозні проблеми зі здоров'ям у путіна [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент росії володимир путін, який з'явився на засіданні Міжнародного дискусійного клубу "Валдай" блідим і з синьою плямою на тильній стороні долоні, хворий на рак підшлункової залози та хворобу Паркінсона на ранній стадії.
Про це пише The Sun, з посиланням на джерела у Кремлі.
Крім того, ходять чутки, що путін має ще й рак простати.
"Я можу підтвердити, що у нього діагностовано ранню стадію хвороби Паркінсона, але вона вже прогресує", - зазначило джерело, додавши, що цей факт у рф всіляко заперечуватимуть і приховуватимуть.
"Букет" хвороб путіна робить необхідними регулярні ін'єкції інноваційних знеболювальних засобів, також лікують його важкими стероїдами. Так медики намагаються зупинити поширення раку підшлункової залози.
"Це не тільки викликає сильні болі, у путіна також спостерігається одутлість обличчя та інші побічні ефекти, включаючи провали в пам'яті", - зазначило джерело.
При цьому Кремль завжди заперечує, що путін серйозно хворий, ігноруючи явні ознаки погіршення його здоров'я. Нова хвиля обговорень здоров'я путіна піднялася після того, як на Валдайському форумі він з'явився із синьою плямою на руці - ймовірно, це сліди від внутрішньовенних уколів.
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