Вийшов повноцінний трейлер "Аватар 2: Шлях води" [ Редагувати ]
Вийшов повноцінний трейлер "Аватар 2: Шлях води". Події розгортаються за декілька років після першого фільму. Прем’єра - 16 грудня.
Сюжет нового фільму розповідає про події, що відбуваються більш ніж за 10 років після дії першої частини.
"Аватар: Шлях води" оповідає про сім’ю Саллі (Джейку, Нейтирі та їхніх дітей), боротьбу із загарбниками та водну стихію Пандори.
Глядачам покажуть проблеми, які переслідують головних героїв, та трагедії, які вони переживають. Також розкажуть, на що доводиться йти, щоби захистити своїх близьких. І ще покажуть битви, в яких доведеться боротися, щоби вижити.
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