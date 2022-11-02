У Київській області розпочались екстрені відключення світла: що відомо [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У середу, 2 листопада, у Київській області розпочались екстрені відключення споживачів від електроенергії.
Про це повідомляє ДТЕК Київські регіональні електромережі.
"Наразі в Київській області значно зросло споживання електроенергії", - йдеться у повідомленні.
За наявною інформацією, НЕК "Укренерго" надав розпорядження провести екстрені відключення. Це робиться задля того, аби уникнути масових аварій на енергообладнанні.
"Ми починаємо їх виконувати вже зараз. Звертаємо вашу увагу, що на час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не діють", - додали у ДТЕК.
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