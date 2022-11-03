Пліч-о-пліч з українцями на передовій воюють чеченці. Справжні сини вільної Ічкерії, які не змирилися з окупацією батьківщини. Доля їхнього народу співзвучна з нашою. Це понад 400 років боротьби проти російського колоніалізму за право жити на своїй землі. Близьке за духом навіть їхнє гасло, що з чеченської перекладається "Воля або смерть".

Чому вважають російську війну проти України своєю? Та що роблять, щоби повернути втрачену Батьківщину? Розповість Ольга Жидецька.

Іслам Белокаєв, речник батальйону ім. Шейха Мансура:

Сегодня у нас исторический шанс. Как говорил Джохар Дудаев, россия умрет тогда, когда взойдет украинское солнце. И сегодня, находясь на линии фронта в Украине, мы все становимся свидетелями восхождения первых лучей украинского светила.

Речник чеченського батальйону імені Шейха Мансура говорить те, що в серці у всіх чеченців, які не змирилися з російською окупацією батьківщини.

Уже 8 років пліч-о-пліч з українцями представники вільного народу Ічкерії відстоюють свободу України. Коли у лютому росія розпочала велику війну, до лав чеченських загонів у складі ЗСУ долучилися нові побратими з європейської діаспори, бо за дві чеченських війни добре знають, що таке російська орда.

Мага, доброволець батальйону ім. Джохара Дудаєва:

Ми пережили таку саму війну, зазнали тих самих злочинів, які були скоєні в Бучі, в Ірпені. Таке коїлося по всій Чечні. І тому мій народ дуже добре розуміє, що переживають українці. Ми боротимемося за визволення України і Чечні.

Нині на боці ЗСУ воюють уже щонайменше 5 чеченських підрозділів, зокрема - батальйони імені Шейха Мансура та Джохара Дудаєва, а також спецзагін "Шалена Зграя". Мотивація у всіх одна - вони впевнені: даючи відсіч агресору на нашій землі, боронять і майбутнє власної Батьківщини.

Мансур, боєць батальйону ім.Шейха Мансура:

Мы уверены, что если все народы, которые были ущемлены всех прав с российской империей, если они обьединятся, то есть реальный шанс сломать хребет этому злостному нарушителю путину, и истребить, стереть с лица земли всю эту империю.

Тор, доброволець батальйону ім. Джохара Дудаєва:

Пришло время это остановить, потому что если мы это не остановим сейчас, путин не остановится никогда.

Чеченці, що воюють в Україні, наголошують - не мають нічого спільного з так званими кадирівцями, які з війною прийшли на українську землю. Режим, що вкорінився у Чечні, вони вважають окупантським та зрадницьким.

Мансур, боєць батальйону ім.Шейха Мансура:

Мы приехали сюда для того, чтобы украинскому народу и всему миру доказать, что не все чеченцы дышат в затылок кадырову. Не все чеченцы согласны с его действиями и не все чеченцы поддерживают кадырова.

Підтримка чеченців ЗСУ дуже дратує офіційний Грозний. Рамзан Кадиров відкрито погрожує воякам та оголосив винагороду - мільйон доларів - за голови керівників підрозділів.

Іслам, боєць батальйону ім.Шейха Мансура:

В любой момент, если я попаду сегодня в плен, если украинского солдата еще можно обменять, меня никто не обменяет. У меня нет уже шага назад, нет пути назад.

Успіхи українського війська на фронті наближають втілення мрії представників Ічкерії про власну державу.

За останні півроку Київ став Меккою для опозиційних діячів пригноблених російських республік. Напередодні в українській столиці презентували громадсько-політичний рух "Кавказький союз". Лідери чеченських інституцій у вигнанні запропонували створити основу для конфедерації незалежних країн Кавказу після майбутнього звільнення від російської окупації.

Дені Тепс, президент Світового чеченського конгресу:

Прежде всего сейчас геополитическая ситуация дает нам определенный шанс на успех реализации данной цели. Это безусловно великое событие для наших народов, которого ждали многие годы наши предки.

Україна першою у світі визнала Ічкерію окупованою територією, щоби спонукати інші народи почати боротьбу з РФ.

І чеченці дуже вдячні за таку підтримку та сподіваються, що цей приклад наслідуватимуть й інші держави. Саме у міжнародній єдності проти кремлівського режиму зла вони бачать шанс для вільного розвитку, зокрема, і своєї батьківщини. Тож підтримують Україну щиро і роблять усе, щоби наблизити нашу перемогу та власну свободу.

Адам Осмаєв, керівник батальйону ім. Джохара Дудаєва: