У росії готуються до другої хвилі мобілізації, яка може розпочатися одразу після завершення осіннього призову. Про це повідомляється у Telegram-каналі "Можемо пояснити".

При цьому росіяни вже одержують повістки з датами наступного року. У кремлі готуються, що потік російських чоловіків на війну стане безперервним. Тому друга хвиля мобілізації неминуча.

Я не знаю точних термінів, але нова мобілізація в росії може початися скоро, можливо, вже взимку.

Друге джерело видання підтвердило, що мобілізацію в рф можуть відновити після новорічних свят.

Зрозуміло, що люди знадобляться ще, незрозуміло лише, скільки їх буде.

При цьому у росії вже почали роздавати повістки з датами наступного року. Відомо щонайменше про три такі випадки.

Такий випадок стався з власником мобілізаційної броні для співробітників IT-сфери з Нижнього Новгорода: 28-річний чоловік сходив у військкомат і отримав повістку на 30 березня 2023 року.

Схожий випадок стався у москві. Чоловікові, який раніше служив у розвідці, сказали у військкоматі, що його призвуть у другу хвилю мобілізації після Нового року.

Крім того, про нову хвилю мобілізації раніше заявляли губернатори прикордонних Ростовської, Курської та Воронезької областей рф. Однак у кремлі спростували їхні слова.