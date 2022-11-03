Федеральна рада Швейцарії виділила 100 млн швейцарських франків (майже $100 мільйонів) на відновлення енергетичної інфраструктури України. Про це повідомляє сайт уряду країни.

Наголошується, що Швейцарія допомагає "Укренерго закуповувати джерела енергії та запасні частини, бере участь у ремонті систем рейкових скріплень (для перевезення важких вантажів, таких як зерно) та надає гуманітарну допомогу, щоб допомогти тим, хто найбільше постраждав від війни в Україні, підготуватися до зими (заміна вікон, забезпечення утеплення та живлення тощо).

Також докладаються зусилля, щоб поставити додаткові товари для надання допомоги, такі як генератори, насоси або установки для очищення води.

Федеральна рада подасть запит до парламенту про додатковий кредит у розмірі 76 млн швейцарських франків для покриття цих витрат.

Нагадаємо, 12 жовтня Європейський інвестиційний банк перерахував Україні додаткові 550 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури.