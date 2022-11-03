Кулеба після розмови з очільником МЗС Італії сподівається на ППО в новому пакеті допомоги [ Редагувати ]
Джерело: Ліга.NET
Системи ППО мають увійти до наступного пакета військової допомоги від Італії для України.
Про це повідомляє очільник МЗС України Дмитро Кулеба.
"У нашому дзвінку мій італійський колега Антоніо Таджані і я зосередився на способах прискорення доставки Україні останнього пакету італійської допомоги в галузі безпеки", - йдеться у повідомленні.
Кулеба додав, що вони обговорили наступний пакет військової допомоги.
"Я наголосив на важливості включення до нього систем ППО", - додав Кулеба.
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