У Києві сьогодні будуть екстрені відключення світла [ Редагувати ]
Джерело: Главком
У Києві сьогодні, 4 листопада, будуть аварійні відключення електроенергії. Опубліковані раніше графіки не працюють.
Про це повідомляє чат-бот YASNO.
"Увага! За вказівками "Укренерго" в усіх районах Києва 4.11 будуть екстрені аварійні відключення. Графіки відключень наразі неактуальні", - йдеться у повідомленні.
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