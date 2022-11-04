Мобілізація в росіїї: призивати почнуть чоловіків з непогашеною судимістю за тяжкі злочини [ Редагувати ]
У росії на військову службу в рамках мобілізації тепер можуть призвати зеків, які мають незняту чи непогашену судимість за тяжкі злочини.
Кремлівський диктатор володимир путін підписав відповідний указ у п'ятницю, 4 листопада.
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