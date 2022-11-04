"Перебуваємо на краю прірви": Папа Римський закликав уникнути нової "холодної війни" [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Папа Римський Франциск закликав лідерів, зокрема релігійної спільноти, не допустити нової "холодної війни". За його словами, світ перебуваю на краю прірви.
Про це пише CNN.
Під час конференції у Бахрейні, Франциск заявив, що після двох Світових воєн, холодної війни та катастрофічних конфліктів, світ продовжує перебували "на краю прірви".
"Вражаючим парадоксом є те, що в той час, як більшість населення планети об'єднана перед обличчям одних і тих же труднощів, страждаючи від серйозних продовольчої, екологічної та пандемічної криз, а також від все більш скандальної глобальної несправедливості, кілька сильних світу цього втягнуті в рішучу боротьбу за партійні інтереси, відроджуючи застарілу риторику, перерозподіляючи сфери впливу і протиставляючи себе блокам", - заявив Папа Римський.
Франциск закликав релігійних лідерів зробити свої внески у протидію переозброєнню.
по темі
російські окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, а українські військові атакували дві позиції засобів протиповітряної оборони ворога
Гауляйтер тимчасово окупованої частини Запорізької області Євгеній Балицький військові рф створили комісію, яка проводить перепис державних, комунальних, приватних підприємств, будинків, квартир та авто
hосія відправила у Луганську область велику кількість мобілізованих та зеків. Так окупанти прагнуть прорвати оборону Збройних сил України
Росіяни атакують не лише стратегічні об'єкти, але й урядові відомства, заводи та компанії. Активно працюють і з військовою технікою. Намагаються глушити системи зв'язку, зокрема і супутникового.
Як повідомляє американське видання, розмова відбулася в середині жовтня. Відтоді у москві почали лунати звинувачення на адресу Києва у підготовці до теракту "брудною бомбою".