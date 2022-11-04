російські окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, а українські військові атакували дві позиції засобів протиповітряної оборони ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони з окремих напрямків. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Ворог здійснює обстріл підрозділів сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та житлам цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

В інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів, у районі Тимоновичів Чернігівської області;

на Слобожанському напрямку - з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Амбарне, Бологівка, Стельмахівка, Вовчанські Хутори, Глибоке, Дворічне, Зелене, Гатище та Чавунівка;

на Куп'янському та Лиманському напрямках - за артилерією різних типів, у районах населених пунктів Новоєгорівка, Сіверськ, Верхньокам'яне, Ведмеже та Білогорівка;

на Бахмутському напрямку - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Білогорівки, Бахмута, Андріївки, Кліщіївки та Іванграда;

на Авдіївському напрямку - з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка та Парасковіївка;

на Новопавлівському напрямку – з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Вугледар, Павлівка, Времівка та Велика Новосілка;

на - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Полтавки, Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Дорожнянки, Новоандріївки та Ольговського.

На Південнобузькому напрямку вогневої поразки зазнали районів населених пунктів, що межують із лінією зіткнення. Безпосередньо від вогню російської реактивної та ствольної артилерії постраждали населені пункти Трифонівка Херсонської області та Нікополь.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала по ворогу чотири удари. Під ураження потрапили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також дві позиції засобів протиповітряної оборони противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА Shahed-136.

Воїни ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління ворога, п’ять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та низку інших важливих військових об’єктів противника.