Половина співробітників компанії Twitter потрапила під скорочення. Про це повідомляє Reuters з посиланням на голову служби безпеки компанії, а також заяви колишніх працівників.

За даними агентства, на даний час звільнення зачепили відділи захисту від дезінформації. Канал NBC з посиланням на колишніх співробітників Twitter, повідомив, що саме ці команди потрапили під масштабне скорочення.

Скорочення команди із захисту від дезінформації викликає найбільші побоювання на тлі майбутніх виборів до Конгресу США.

Глава служби безпеки та сумлінності Twitter Йоель Рот (ця служба відповідає за запобігання поширенню дезінформації та іншого шкідливого контенту) заявив про звільнення майже 15% співробітників його команди.

За даними заявок в управління з працевлаштування в Каліфорнії, які наводить Reuters, серед звільнених опинилися 784 працівники зі штаб-квартири в Сан-Франциско, а також 199 співробітників офісів у Сан-Хосі та Лос-Анджелесі.

Про плани Ілона Маска скоротити штат компанії стало відомо через два дні після того, як він закрив угоду про купівлю соцмережі вартістю $44 млрд.

За кілька годин після покупки Twitter він звільнив гендиректора, а також фінансового директора. Вони отримали грошову компенсацію у розмірі $122 млн. Ілон Маск дав слово не звільняти 75% співробітників Twitter.

Ілон Маск пообіцяв звільнити "з в'язниці Twitter" акаунти, заблоковані з сумнівних та незначних причин, а також зайнятися верифікацією користувачів.

Екс-президент США Дональд Трамп у день покупки підприємцем соцмережі заявив, що йому пообіцяли відновити його обліковий запис у Twitter найближчим часом. Президент США Джо Байден назвав Twitter інструментом, який "викидає брехню".