Засновник технологічних компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск таки уклав угоду про купівлю компанії Twitter, яка володіє однойменною соцмережею.

Мільярдер виклав у Twitter, яким активно користується останнім часом і пише провокативні пости на міжнародну тематику, відео того, як він входить до штаб-квартири компанії. З собою Маск приніс... раковину.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Епатажний бізнесмен також оновив опис свого профілю у Twitter, тепер він - "головний по твітам".

Маску належать 9,2% акцій Twitter, він є найбільшим акціонером компанії. У квітні Маск направив керівництву Twitter пропозицію щодо продажу йому компанії за $43 млрд, або $54,20 за акцію.