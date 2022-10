Засновник технологічних компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск таки уклав угоду про купівлю компанії Twitter, яка володіє однойменною соцмережею.

Мільярдер виклав у Twitter, яким активно користується останнім часом і пише провокативні пости на міжнародну тематику, відео того, як він входить до штаб-квартири компанії. З собою Маск приніс... раковину.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7