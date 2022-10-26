Ілон Маск заявив, що "став головним по твітам" (відео) [ Редагувати ]
Засновник технологічних компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск таки уклав угоду про купівлю компанії Twitter, яка володіє однойменною соцмережею.
Мільярдер виклав у Twitter, яким активно користується останнім часом і пише провокативні пости на міжнародну тематику, відео того, як він входить до штаб-квартири компанії. З собою Маск приніс... раковину.
Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022
Епатажний бізнесмен також оновив опис свого профілю у Twitter, тепер він - "головний по твітам".
Маску належать 9,2% акцій Twitter, він є найбільшим акціонером компанії. У квітні Маск направив керівництву Twitter пропозицію щодо продажу йому компанії за $43 млрд, або $54,20 за акцію.
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