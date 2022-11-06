У Херсоні абонентам російських мобільних операторів окупанти розсилали повідомлення з попередженням про нібито підготовку ЗСУ масованого обстрілу та із закликом якнайшвидше залишити правобережну частину міста. Про це іде мова у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Окупаційні війська продовжують насильницьку евакуацію населення із тимчасово зайнятих територій Херсонської області.

За наявною інформацією, із населеного пункту Заводівка місцевих жителів вивозять на тимчасово окуповану територію Криму з наступним переселенням на територію рф.

Водночас у деяких населених пунктах окупанти знищують вежі українських мобільних операторів.