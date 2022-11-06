Глава Єврокомісії пообіцяла Зеленському 18 млрд євро допомоги на 2023 рік [ Редагувати ]
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 6 листопада провела телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Обговорювали фінансову підтримку України у найближчі місяці, повідомляє пресслужба Єврокомісії.
Урсула фон дер Ляєн повідомила Зеленському, що цього тижня вона запропонує йому фінансовий пакет від Євросоюзу у розмірі до 1,5 млрд євро на місяць на загальну суму до 18 млрд євро для покриття потреб країни на 2023 рік.
Обидва лідери визнали важливість забезпечення передбачуваного та регулярного фінансування основних державних функцій. Підтримка у вигляді пільгових довгострокових кредитів із покриттям відсоткових витрат також сприятиме реформам України та її шляху до членства в ЄС. Фінансовий пакет ЄС має супроводжуватись аналогічною підтримкою з боку інших великих донорів.
Глава Єврокомісії підтвердила поточну роботу ЄС з надання негайної гуманітарної допомоги Києву для підготовки до зими.
Про те, що ЄС планує надати Україні фінансову допомогу в розмірі 18 млрд євро впродовж 2023 року для покриття основних бюджетних видатків, президент Єврокомісії повідомила на зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі 21 жовтня.
Нагадаємо, 18 жовтня Україна отримала від Європейського Союзу 2 млрд євро макрофінансової допомоги.
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