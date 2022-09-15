Україна має отримати озброєння, у тому числі бойові танки, які вона потребує для відбиття російської агресії. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю газеті Bild.

Якщо вони кажуть, що їм потрібні бойові танки, то ми маємо ставитись до цього серйозно і поставити їх. Україна точно знає, що їй потрібно для захисту життя та захисту себе. Я за те, щоб європейські держави надали те, що справді потрібно Україні. Адже українці доводять, що можуть захистити себе, якщо мають відповідні військові засоби. Я твердо переконана, що Україна переможе, а Путін має програти.

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6 вересня Die Welt повідомляв, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не дозволив постачання Україні нових танків Leopard 2, про які прем'єр-міністр Денис Шмигаль просив 2 вересня.

Німецька влада опублікувала повний список озброєння, призначеного для української армії. Танків Leopard 2 там немає.