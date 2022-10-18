У вівторок, 18 жовтня, Україна отримала від Європейського Союзу 2 млрд євро макрофінансової допомоги. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Сьогодні наша держава отримала від Євросоюзу черговий транш, спрямований на підтримку економічної стабільності України. Додатковий фінансовий ресурс допоможе покрити нагальні бюджетні видатки, зокрема у соціальній і гуманітарній сферах.

Ці кошти є першою частиною пакету в розмірі 5 млрд євро. Загалом цьогоріч Україна отримала від ЄС 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги, які суттєво допомогли зміцнити економічний фронт держави й вистояти в боротьбі з агресором.

20 вересня Рада ЄС схвалила надання 5 млрд євро макрофінансової допомоги для України. Отримані 18 жовтня 2 млрд євро - перший транш з цієї суми. Ще 2,5 млрд євро очікуються у листопаді, 500 млн - у грудні.

Нагадаємо, 12 жовтня ЄІБ перерахував Україні 550 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури.