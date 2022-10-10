Рашисти випустили по Україні ракет на $400-700 млн - Forbes [ Редагувати ]
У понеділок, 10 жовтня, російські війська випустила по території України 84 крилаті ракети та 24 безпілотники. Їхня загальна загальна вартість, за підрахунками українського Forbes, - $400-700 млн.
Українська ППО збила понад половину ракет - 45 штук і 13 "шахідів".
Повідомлялося, що по Україні рашисти випустили наступні типи ракет: Х-101, Х-555, "Калібр", "Іскандер", С-300, "Торнадо-С".
Розрахунок вартості Forbes робив на основі припущення, що більшість ракет, які влучили, - високоточні та точні Х-101 та ракети з тактичною дальністю (С-300, "Торнадо-С"), а решта була спрямована на перевантаження ППО.
Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використовував такі оцінки вартості ракет:
- Х-101 - $13 млн;
- "Калібр" - $6,5 млн;
- "Іскандер" - $3 млн;
- "Онікс" - $1,25 млн;
- Х-22 - $1 млн;
- "Точка-У" - $0,3 млн.
Загальна вартість усіх випущених 10 жовтня дронів - кілька мільйонів доларів.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував схему ракетних ударів по Україні.
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