У понеділок, 10 жовтня, російські війська випустила по території України 84 крилаті ракети та 24 безпілотники. Їхня загальна загальна вартість, за підрахунками українського Forbes, - $400-700 млн.

Українська ППО збила понад половину ракет - 45 штук і 13 "шахідів".

Повідомлялося, що по Україні рашисти випустили наступні типи ракет: Х-101, Х-555, "Калібр", "Іскандер", С-300, "Торнадо-С".

Розрахунок вартості Forbes робив на основі припущення, що більшість ракет, які влучили, - високоточні та точні Х-101 та ракети з тактичною дальністю (С-300, "Торнадо-С"), а решта була спрямована на перевантаження ППО.

Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використовував такі оцінки вартості ракет:

Х-101 - $13 млн;

"Калібр" - $6,5 млн;

"Іскандер" - $3 млн;

"Онікс" - $1,25 млн;

Х-22 - $1 млн;

"Точка-У" - $0,3 млн.

Загальна вартість усіх випущених 10 жовтня дронів - кілька мільйонів доларів.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував схему ракетних ударів по Україні.