У Києві можуть скасувати віялові відключення електроенергії. Якщо росіяни не будуть вдаватися до нових обстрілів енергетичної інфраструктури, то це може трапитись протягом двох тижнів. Про це повідомляє виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телеканалу "Київ" та національного телемарафону.

Аваоійні та планові відключення застосовуються через дефіцит електроенергії в центральному та північному регіонах.

Сахарук додав, що відключення триватимуть, доки не будуть відремонтовані лінії та енергетична інфраструктура для того, аби передавати електроенергію в Київ з інших регіонів України, або ж не будуть додані генеруючі потужності.

Якщо не буде нових обстрілів і руйнувань, то відремонтувати все можна найближчим часом... Давайте скажемо, протягом наступних двох тижнів.

Виконавчий директор також зауважив, що за таких частих відключень жителі намагаються зроботи усі свої хатні справи, коли з'являється світло. Тому про великий обсяг економії мова не йде.