Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив про намір запропонувати продовжити "зернову угоду" ще на один рік.

Про це повідомляє місцеве видання Hürriyet.

У своїй заяві Акар повідомив про те, що Україна нібито надала письмову гарантію росії через Туреччину.

"Ми сказали, що конфлікт відокремлений від гуманітарних умов. Україна дала письмову гарантію Росії через Туреччину. Ми будемо пропонувати продовжити угоду ще на 1 рік", - заявив міністр.