На Луганщині ЗСУ підірвали склад палива окупантів (відео) [ Редагувати ]
У селі Діброва Луганської області сили ЗСУ підірвали склад паливно-мастильних матеріалів російських військових. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
У результаті артилерійського удару 140-го окремого розвідбатальйону морської піхоти Збройних сил України було знищено російський склад паливно-мастильних матеріалів.
Запаси палива окупантів були знищені у селі Діброва Сєвєродонецького району Луганської області - між Торським і Кремінною.
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