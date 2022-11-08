Влада Ірану закликала "суворо покарати" всіх протестувальників: мова може йти про страту [ Редагувати ]
Група з 227 депутатів парламенту Ірану закликала судову владу "суворо покарати" всіх затриманих громадян, які брали участь у антиурядових протестах.
Про це повідомляє Reuters.
"Ми просимо судові органи вжити рішучих заходів щодо осіб, які вчинили ці злочини, і всіх тих, хто допомагав у скоєнні злочинів та провокував заворушення", - йдеться у заяві депутатів.
Тим часом Міжнародна служба новин Ірану повідомляє, що іранські депутати попросили судову владу винести смертні вироки затриманим протестувальникам.
У заяві, яку було зачитано в парламенті в неділю, законодавці назвали протестувальників "muharib", що буквально означає "воїн" арабською мовою, але в ісламському законі чи шаріаті це означає "ворог Бога" і карається смертною карою. Крім того, депутати порівняли протестувальників із членами ІДІЛ, які "нападають на життя та майно людей".
Іранська організація з прав людини, у свою чергу, рішуче засудила заяву членів парламенту про заклик до страти протестувальників. Там нагадали, що члени Ісламської ради (однопалатний парламент Ірану) обираються урядом і не вважаються представниками народу.
"Протести - це невід'ємне право людей, а вбивство та винесення смертних вироків протестувальникам - міжнародний злочин. Ті, хто вимагає страти протестувальників, причетні до цього злочину і мають бути притягнуті до відповідальності", - заявив директор Іранської організації з прав людини Махмуд Амірі Могадам в Twitter .
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