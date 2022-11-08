Аварійні служби Одещини готуються до зимового періоду [ Редагувати ]
До складного осінньо-зимового періоду готуються не лише енергетики, а й шляховики. Зараз, під час великої війни, проблеми не оминули і їх. Але є розуміння, як боротися з негодою та забезпечувати проїзд на основних магістралях. Як аварійні служби готуються до такої роботи на Одещині - дивіться у наступному матеріалі.
Снігові замети, ожеледиця, хуртовина.. Вже скоро все це може створити неабиякі проблеми українським автошляхам. Ліквідувати наслідки негоди доведеться спецтехніці, тож працювати вона має як годинник - розповідає слюсар Микола Гожак.
Це резина в першу чергу має бути хороша, тормозна система має бути хороша і знов ж таки - рівень масла у двигуні.
Ревізія пройдена і за кермо КДМ, тобто комбінованої дорожньої машини, сідає водій. Перевіряє маневровість та потужність автомобіля, адже потім саме йому і вдень, і вночі прориватися крізь завірюху.
Олександр Демідов, водій:
Ну, эта машина предназначена для уборки снега и точно так же - посыпка по гололеду соленой, песчаной смесью и плюс еще заливается рассол. И он тоже разливается, разбрасывается - он проедает как бы лед.
В Службі автомобільних доріг Одеської області кажуть: готові до погодних катаклізмів. На базі відповідних підприємств скомплектовані мобільні ремонтні бригади, останні калібрування проходить важка техніка та готується додаткова.
Микола Козак, представник компанії-субпідрядника:
Приходять до нас зараз з будівництва та з ремонтів автомобільних доріг самоскиди, ми їх обладнуємо повністю: робиться техогляд, замінюється гума і встановлюється додаткове обладнання для праці в зимовий період: тобто це відвал і піско-розкидувальне обладнання.
Щодо посипальних матеріалів, то із піском проблем немає, а ось із сіллю є - і так по всій країні: через те, що основний постачальник, "Артемсіль", наразі у зоні бойових дій. Втім, шляховики кажуть: певний запас солі таки створили, його має вистачити до середини січня. Далі - розраховують на поставки з-за кордону.
Андрій Донченко, в.о. начальника Служби автомобільних доріг в Одеській обл.:
Зараз країна, "Укравтодор", служба активно залучається до пошуку разом з підрядниками альтернативного місця розташування солі. Сьогодні сіль шукається в Німеччині, в Польщі, в Болгарії, в Румунії та Туреччині.
Дорожники зазначають: цієї зими, через повномасштабну російську агресію, працюватимуть у незвичному режимі. Тому просять населення з розумінням ставитись до того, що не всі дороги будуть відразу розчищатися від снігу, як це було раніше.
Андрій Донченко, в.о. начальника Служби автомобільних доріг в Одеській обл.:
Враховуючи нестабільну ситуацію з фінансуванням, Служба автомобільних доріг розробила разом з Одеською військовою адміністрацією карту-схему першочергових доріг, які будуть оброблюватися в зимовий час: тобто це стратегічні маршрути, це маршрути стратегічного значення.
При цьому у службі зазначають: певні магістралі півдня країни наразі надзвичайно перевантажені зерновозами і що робитиметься там взимку навіть складно уявити! Тож на таких ділянках буде збільшена кількість майданчиків для відстою транспорту.
Андрій Донченко, в.о. начальника Служби автомобільних доріг в Одеській обл.:
Тобто є майданчики, де можна буде централізовано зупинитися, перечекати ускладнення погодних умов і далі продовжувати рух. На цих майданчиках сьогодні обласна державна адміністрація розробляє схему розташування пунктів обігріву якраз.
Втім, підготуватися до негоди слід і самім автомобілістам, зауважують у службі. Передусім треба замінити гуму на автівках, переконатися, що в машині є аптечка, троси та повний бак пального.
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