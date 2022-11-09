росія втратила в Україні половину танків - Пентагон [ Редагувати ]
Російська армія втратила під час вторгнення в Україну половину основних бойових танків і використала більшу частину високоточних ракет. Про це заявив заступник глави Пентагону Колін Каль, передає CNN.
У Міноборони США вважають, що війна проти України стала "великим стратегічним провалом" для кремля, а володимир путін зазнав невдачі.
Каль заявив, що росія зазнала величезних людських втрат з початку повномасштабної війни 24 лютого, що на порядок більше, ніж СРСР зазнав під час війни в Афганістані у 1979-1989 роках.
Можливо, вони втратили половину своїх основних бойових танків у всій російській армії. Понад 80% своїх сухопутних військ загрузли в Україні. Вони витратили більшу частину своїх високоточних боєприпасів в Україні, а санкції та експортний контроль дуже ускладнюють відновлення їхніх збройних сил до того стану, в якому вони були до війни.
путін намагався знищити Україну як суверенну, незалежну та демократичну країну, але програв, резюмує заступник глави Пентагону.
Суверенна, незалежна, демократична Україна вистоїть. У США існує значна двопартійна підтримка просування України вперед, але те, як виглядає ця підтримка і які військові потреби України в майбутньому може змінитися.
На початку листопада Міноборони Сполученого Королівства повідомляло, що росія втрачає в Україні 40 бронемашин на день і втратила перевагу в повітрі.
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Американська адміністрація відправила до України вісім зенітних ракетних комплексів (ЗРК) NASAMS, які можуть бути доставлені вже найближчим часом. Про це повідомив 4 листопада помічник міністра оборони США з космічної політики Джон Плам
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