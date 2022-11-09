Російська армія втратила під час вторгнення в Україну половину основних бойових танків і використала більшу частину високоточних ракет. Про це заявив заступник глави Пентагону Колін Каль, передає CNN.

У Міноборони США вважають, що війна проти України стала "великим стратегічним провалом" для кремля, а володимир путін зазнав невдачі.

Каль заявив, що росія зазнала величезних людських втрат з початку повномасштабної війни 24 лютого, що на порядок більше, ніж СРСР зазнав під час війни в Афганістані у 1979-1989 роках.

Можливо, вони втратили половину своїх основних бойових танків у всій російській армії. Понад 80% своїх сухопутних військ загрузли в Україні. Вони витратили більшу частину своїх високоточних боєприпасів в Україні, а санкції та експортний контроль дуже ускладнюють відновлення їхніх збройних сил до того стану, в якому вони були до війни.

путін намагався знищити Україну як суверенну, незалежну та демократичну країну, але програв, резюмує заступник глави Пентагону.

Суверенна, незалежна, демократична Україна вистоїть. У США існує значна двопартійна підтримка просування України вперед, але те, як виглядає ця підтримка і які військові потреби України в майбутньому може змінитися.

На початку листопада Міноборони Сполученого Королівства повідомляло, що росія втрачає в Україні 40 бронемашин на день і втратила перевагу в повітрі.