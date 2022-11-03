У середині жовтня втрати російської бронетехніки зросли до 40 одиниць на день, що приблизно відповідає батальйону. Про це у своєму щоденному огляді пише Міністерство оборони Великої Британії.

Для поповнення втрат бронетехніки росії довелося закупити щонайменше 100 танків і бойових машин піхоти (БМП) з резервів Білорусі.

Водночас російські солдати розчаровані тим, що їм доводиться воювати на старих БМП, які вони називають "консервними банками".

За даними Міноборони Великої Британії, російські сили в Україні зазнають труднощів через брак артилерійських боєприпасів та справної бронетехніки.

Бронетанкові частини та артилерії є стовпом російській стратегії ведення війни, зазначають британці.

На початку жовтня The Wall Street Journal повідомив, що армія рф кинула на українській території більше військової техніки та зброї, ніж будь-яка з західних країн-партнерів передала Україні за весь час повномасштабної війни.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 3 листопада російські окупанти втратили в Україні 74 тис. вояків, 2734 танки, 1755 артилерійських систем, 277 літаків і 258 гелікоптерів.