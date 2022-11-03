росія втрачає в Україні 40 бронемашин на день - Міноборони Британії [ Редагувати ]
У середині жовтня втрати російської бронетехніки зросли до 40 одиниць на день, що приблизно відповідає батальйону. Про це у своєму щоденному огляді пише Міністерство оборони Великої Британії.
Для поповнення втрат бронетехніки росії довелося закупити щонайменше 100 танків і бойових машин піхоти (БМП) з резервів Білорусі.
Водночас російські солдати розчаровані тим, що їм доводиться воювати на старих БМП, які вони називають "консервними банками".
За даними Міноборони Великої Британії, російські сили в Україні зазнають труднощів через брак артилерійських боєприпасів та справної бронетехніки.
Бронетанкові частини та артилерії є стовпом російській стратегії ведення війни, зазначають британці.
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