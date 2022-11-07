Російська армія продовжує втрачати в Україні свої бойові літаки, гелікоптери та досвідчених пілотів. На даний момент країна-агресор втратила можливість відновити потенціал і досягти перевагу у повітрі. Про це у своєму щоденному огляді повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

3 листопада головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Росія втратила в Україні вдвічі більше авіації, ніж у радянсько-афганській війні. 278 втрачених літаків в Україні проти 119 в Афганістані.

Британці визнають, що не можуть перевірити ці цифри, однак відсутність у росії переваги в повітрі, ймовірно, посилюється поганою підготовкою пілотів, втратою досвідчених екіпажів і підвищеним ризиком знищення машин у зонах щільної протиповітряної оборони.

Навряд чи це зміниться у найближчі кілька місяців. Втрати літаків Росії, швидше за все, значно перевищують їхні можливості з виробництва нових. Час, необхідний для підготовки компетентних пілотів, ще більше зменшує здатність Росії відновити бойовий потенціал авіації.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 7 листопада росія втратила в Україні 277 літаків і 260 гелікоптерів.

На початку листопада Міноборони Сполученого Королівства повідомляло, що росія втрачає в Україні 40 бронемашин на день.