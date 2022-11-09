Ізраїль назвав ще одну причину, чому не надає Україні системи ППО [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Ізраїль не має у своєму розпорядженні достатніх виробничих потужностей, щоб забезпечити постачання систем протиповітряної оборони для України.
Про це повідомляє міністр оборони Ізраїлю Бен Ганц, приводить The Jerusalem Post.
"Очевидно, що, навіть якщо ми вирішимо змінити нашу політику щодо постачання озброєння Україні, неможливо спустошити наші запаси систем протиповітряної оборони", - наголосив Ганц.
Говорячи про перспективи постачання Україні ізраїльських систем озброєння, міністр вкотре наголосив, що Ізраїль постачає Україні гуманітарну допомогу та медичне обладнання, але не готовий направити цій країні якесь летальне озброєння.
"Ми перевіряємо щодня, що може бути зроблено і як ми можемо розширити нашу допомогу, але ми не маємо забувати, що за Україною стоїть НАТО", - додав ізраїльський міністр.
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