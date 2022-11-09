У рф заявили, що готові до переговорів з Україною "з урахуванням реалій на даний момент" [ Редагувати ]
Росія готова вести переговори з Україною з урахуванням реалій, що складаються на цей момент.
"Готовність Росії до переговорів залишається, підкреслю, незмінною", - сказала офіційний представник мзс рф марія захарова, коментуючи нещодавню заяву представника Кабміну Німеччини Крістіану Хофман про те, що росія не готова до переговорів з Україною.
Захарова сказала, що росія нібито ніколи не цуралася переговорів.
"Ще раз підкреслю, щоб це було в чергове усвідомлено "партнерами", ми, як і раніше, відкриті до переговорів, ми ніколи від них не відмовлялися, ми готові їх вести, зрозуміло, з урахуванням тих реалій, які складаються на цей момент", - додала вона.
по темі
Канцлер Германії Олаф Шольц поговорив телефоном з президентом США Джо Байденом і обговорив з ним війну в Україні
Російська федерація заявила про вихід з "зернової угоди". Рішення щодо повернення "голодних ігор" кремль прийняв ще у вересні
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає вихід росії із Чорноморської зернової ініціативи черговим прикладом примітивного шантажу
В Державному департаменті США занепокоєні посиленням союзу Ірану та росії, який вже призвів до поставок бойових дронів-камікадзе
Ізраїль не має у своєму розпорядженні достатніх виробничих потужностей, щоб забезпечити постачання систем протиповітряної оборони для України