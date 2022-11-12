Міноборони рф підписало додатковий контракт на виробництво партії гіперзвукових ракет "Циркон" цієї осені. Про це повідомив ТАСС з посиланням на джерела.

Як уже повідомлялося, перший контракт на виробництво партії "Цирконів" був підписаний влітку 2021 року. Додатковий контракт - цієї осені.

Джерело агентства не стало повідомляти точну дату підписання контракту.

"Циркон" - гіперзвукова протикорабельна крилата ракета, яка має надійти на озброєння у 2022 році. Її розробило "НПО машиностроения".

28 травня міноборони рф повідомило про успішні випробування "Циркона" у Білому морі, де ракета вразила ціль на відстані 1 тис. км. У липні володимир путін говорив, що ракети цього типу незабаром поставлять армії. За його словами, їхнім носієм стане фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков".

"Гіперзвуковою" називають зброю, швидкість якої як мінімум у 5 разів перевищує швидкість звуку (335 м/сек - ред.) або, так зване число Маха, тобто понад 6100 км/год. Вони вважаються високо маневровими та здатні працювати на різних висотах.

Основна перевага - складність його перехоплення сучасними засобами протиповітряної оборони. Створення озброєнь такого типу потребує розробки нових композитних матеріалів, систем терморегуляції та керування польотом, а також прямоточних повітряно-реактивних двигунів, здатних працювати на відповідних режимах.

Нагадаємо, за даними української розвідки, росія використала майже 80% своїх сучасних ракет, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі України. Зокреа у армії рф залишилося 120 "Іскандерів".