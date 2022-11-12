Коли мешканці Херсона зможуть отримати пенсії: озвучено дату [ Редагувати ]
Херсон масштабно святкує звільнення від російських окупантів, а вже найближчим часом мешканці звільненого міста отримають пенсії, вони будуть виплачені невідкладно.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Зазначається, що протягом наступного тижня першу доставку та виплату пенсій готова забезпечити Укрпошта. Її мобільні відділення почнуть розвозити пенсії одразу після отримання дозволу від військових. Також у Херсоні планується поновити роботу стаціонарного відділення.
"Загалом на Херсонщині зараз працюють відділення Укрпошти різних форматів у 79 населених пунктах. Зокрема, нещодавно свої двері для клієнтів знову відчинило стаціонарне відділення у смт Велика Олександрівка Бериславського району", - йдеться у повідомленні.
У Мінреінтеграції нагадали, що мешканці деокупованих територій, яким нараховувалися виплати на картку, зможуть отримати гроші готівкою на руки. Для цього їм необхідно подати заяву про нарахування пенсії готівкою до будь-якого органу місцевого самоврядування. Гроші доставлятимуться Укрпоштою.
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