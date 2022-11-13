У звільненій Снігурівці з'явився мобільний зв'язок [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У нещодавно звільненому місті Снігурівка Миколаївської області сьогодні, 13 листопада, з'явився мобільний зв'язок.
Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.
"У Снігурівці з'явився мобільний зв'язок!" - написав Кім.
Нагадаємо, що про звільнення Снігурівки стало відомо 10 листопада. Пізніше президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення міста.
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