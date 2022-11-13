Ердоган повідомив про шістьох загиблих внаслідок теракту в Стамбулі (відео 18+) [ Редагувати ]
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив, що внаслідок вибуху на вулиці Істікляль, однієї з найпопулярніших пішохідних вулиць Стамбула, 6 людей загинули, а ще 53 отримали поранення. Те, що сталося, він на пресконференції назвав терактом і "нападом з бомбою".
Спроби налякати Туреччину та турецький народ за допомогою тероризму не досягнуть своєї мети... Наш народ має бути впевненим, що винні в інциденті на вулиці Істікляль отримають покарання, якого вони заслуговують.
Нагадаємо, о 16:20 за місцевим часом (17:20 за Києвом) у центрі Стамбула, де завжди безліч туристів, стався сильний вибух. Правоохоронці вважають, що бомбу підірвав терорист камікадзе. Деталі події досі уточнюються.
Влада міста заборонила журналістам вести зйомку з місця інциденту, однак у мережу викладають численні відео.
На цьому люди, які в паніці тікають одразу після вибуху.
На цьому відео - перші секунди після теракту, на бруківці лежать загиблі та поранені, їм намагаються надати першу допомогу.
Зараз вулиця Істікляль перекрита, за словами очевидців, над центром Стамбула літають гелікоптери.
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