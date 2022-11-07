Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван провів непублічні переговори з радником президента росії із зовнішньої політики Юрієм Ушаковим та секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим. Про це повідомив The Wall Street Journal.

Ушаков працював послом росії в США, і його досі вважають у Вашингтоні провідником до господаря кремля.

Джерела видання заявили, що метою Саллівана було захиститися від ризику ескалації та тримати відкритими канали зв'язку з москвою. Востаннє Білий дім публічно підтверджував розмову між Салліваном і Патрушевим у березні.

У Білому домі та кремлі відмовилися офіційно коментувати розмови Саллівана та путінських помічників.

У вересні Салліван заявив журналістам, що США попередили кремль про "катастрофічні" наслідки у разі застосування ядерної зброї проти України.

Нагадаємо, 4 листопада Салліван побував у Києві з неоголошеним візитом. За джерелами WSJ, він не підштовхував українську владу до переговорів, однак закликав публічно заявити про готовність врегулювати конфлікт.