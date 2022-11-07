Радник Байдена провів непублічні переговори з Патрушевим і Ушаковим - WSJ [ Редагувати ]
Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван провів непублічні переговори з радником президента росії із зовнішньої політики Юрієм Ушаковим та секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим. Про це повідомив The Wall Street Journal.
Ушаков працював послом росії в США, і його досі вважають у Вашингтоні провідником до господаря кремля.
Джерела видання заявили, що метою Саллівана було захиститися від ризику ескалації та тримати відкритими канали зв'язку з москвою. Востаннє Білий дім публічно підтверджував розмову між Салліваном і Патрушевим у березні.
У Білому домі та кремлі відмовилися офіційно коментувати розмови Саллівана та путінських помічників.
У вересні Салліван заявив журналістам, що США попередили кремль про "катастрофічні" наслідки у разі застосування ядерної зброї проти України.
Нагадаємо, 4 листопада Салліван побував у Києві з неоголошеним візитом. За джерелами WSJ, він не підштовхував українську владу до переговорів, однак закликав публічно заявити про готовність врегулювати конфлікт.
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Американська влада просить офіційний Київ публічно продемонструвати готовність до переговорів з росією. Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела. США також просять Україну відмовитися від публічної позиції, що говорити з рф можна буде лише після уходу від влади володимира путіна
Під час візиту до Києва Салліван пообіцяв, що підтримка США залишиться непохитною після проміжних виборів до Конгресу 8 листопада. Раніше деякі республіканці закликали скоротити допомогу США Києву у разі отримання контролю над Конгресом у листопаді
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