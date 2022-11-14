Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликає Групу G20 до скоординованих дій для вирішення проблеми міжнародної економічної нестабільності та зростання вартості життя після вторгнення росії в Україну.

Сунак відвідає саміт G20 на індонезійському острові Балі у вівторок, 14 листопада.

"Кожна родина на планеті відчуває вплив путінської війни", - йдеться у заяві британського уряду, опублікованій його посольством в Індонезії.

Сунак має на увазі президента росії володимира путіна і вказує на рахунки, що стрімко зростають, за електроенергію, які позначаються на глобальному зростанні.

"Цього року світ знову розраховує на G20, щоб забезпечити стабільність міжнародних ринків і полегшити тягар найбідніших людей у світі", - йдеться у заяві, опублікованій після прибуття Сунака до Індонезії.

Напруженість між західними економіками та росією цього року внесла корективи порядку денного G20, форуму, який спочатку було створено для обговорення глобальних економічних питань, і завадила міністрам групи випустити спільні комюніке.

"Прем'єр-міністр використовуватиме G20 як можливість викрити путінське варварство і змусити Росію подивитися в обличчя глобальним стражданням, викликаним цією безглуздою кампанією насильства", - йдеться у повідомленні.

Сунак закликає інших лідерів G20 запропонувати пряму державну підтримку найбільш уразливим, зміцнити енергетичну безпеку та вжити "швидких заходів", щоб допомогти бідним країнам краще впоратися з борговим тягарем, йдеться в повідомленні.