Кожна сім'я на планеті відчуває вплив путінської війни - прем'єр Британії [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликає Групу G20 до скоординованих дій для вирішення проблеми міжнародної економічної нестабільності та зростання вартості життя після вторгнення росії в Україну.
Сунак відвідає саміт G20 на індонезійському острові Балі у вівторок, 14 листопада.
"Кожна родина на планеті відчуває вплив путінської війни", - йдеться у заяві британського уряду, опублікованій його посольством в Індонезії.
Сунак має на увазі президента росії володимира путіна і вказує на рахунки, що стрімко зростають, за електроенергію, які позначаються на глобальному зростанні.
"Цього року світ знову розраховує на G20, щоб забезпечити стабільність міжнародних ринків і полегшити тягар найбідніших людей у світі", - йдеться у заяві, опублікованій після прибуття Сунака до Індонезії.
Напруженість між західними економіками та росією цього року внесла корективи порядку денного G20, форуму, який спочатку було створено для обговорення глобальних економічних питань, і завадила міністрам групи випустити спільні комюніке.
"Прем'єр-міністр використовуватиме G20 як можливість викрити путінське варварство і змусити Росію подивитися в обличчя глобальним стражданням, викликаним цією безглуздою кампанією насильства", - йдеться у повідомленні.
Сунак закликає інших лідерів G20 запропонувати пряму державну підтримку найбільш уразливим, зміцнити енергетичну безпеку та вжити "швидких заходів", щоб допомогти бідним країнам краще впоратися з борговим тягарем, йдеться в повідомленні.
по темі
Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак має намір "кинути виклик" російському диктатору володимиру путіну на саміті G20 в Індонезії
В росії заявили, що погодяться повернутися до участі в "зерновій угоді" лише за виконання двох умов, серед яких є розслідування вибухів на кораблях Чорноморського флоту в Севастополі
Президент росії володимир путін заперечив будь-які наміри застосувати ядерну зброю проти України
Українські військові за минулу добу ліквідували ще 510 російських загарбників
У п’ятницю, 18 листопада, о 15:00 відбудеться відкриття виставки "Патріотичний АРТплакат у стилістиці традиційних українських розписів" та перформанс "Мистецтво як зброя"