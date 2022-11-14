лаврова госпіталізували на Балі після прибуття на саміт G20 - Associated Press [ Редагувати ]
Міністра закордонних справ рф сергія лаврова доставили до лікарні після прибуття на саміт "Великої двадцятки" (G20) на індонезійському острові Балі. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на джерела серед індонезійської влади.
За словами двох співрозмовників агентства, російський дипломат проходить лікування на Балі через хворобу серця. лаврова було доставлено до клініки Sanglah в Денпасарі на півдні індонезійського острова.
Губернатор Балі повідомив Reuters, що Лавров здоровий і ненадовго відвідав лікарню для "медичної перевірки".
Офіційний представник МЗС рф марія захарова назвала "фейком" повідомлення про госпіталізацію свого шефа. Сам Лавров на тлі новин про свою госпіталізацію повідомив ТАСС, що готується до саміту G20 у готелі.
Саміт G20 відбудеться на індонезійському острові Балі з 15 до 16 листопада. росію на ньому представлятиме міністр закордонних справ сергій лавров.
Президент рф володимир путін не виступатиме на саміті навіть в онлайн-форматі. Президент України Володимир Зеленський також не поїде на Балі, однак може виступити по відеозв'язку.
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