Понад 60 снарядів з градів та важкої артилерії. Цієї ночі загарбники тримали під прицілом Нікопольський район - повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. У Марганецькій громаді окупанти пошкодили лінію електропередач, знеструмлено помпову станцію. Через це 45 тисяч людей залишилися без води.

Нікополь - чи не щоночі під щільним ворожим вогнем. У місті сотні пошкоджених багатоповерхівок та приватних будинків. Хоч рашистські обстріли не припиняються, комунальники ліквідовують їх наслідки - відбудовують житлову інфраструктуру та латають вирви від російських снарядів.

Так будівельники між тривогами латають зруйновані багатоповерхівки Нікополя. Тут лише в одному будинку зруйновано четвертий та третій поверхи - російський снаряд зніс одразу кілька квартир. У вцілілих помешканнях продовжують жити люди.

Зінаїда, жителька Нікополя:

Газу немає пока, можливо як зроблять ремонт то підключать, конвектори включаємо, на електропечі готуємо їсти. А що робить, все треба переживать, це війна.

Саме місто та Нікопольський район під щоденним обстрілом. За кілька місяців російська армія пошкодила більш ніж 500 багатоповерхівок та більше тисячі приватних будинків. Перед зимою завдання номер один для підрядників - провести консервацію будинків.

Костянтин, підрядник:

Мы восстановим поврежденные элементы, то биш наружные стены и плиты перекрытия, до кровельных покрытий вместе с кровлей. На этом все. Вставим окна. Ремонты делать не будем, вставим окна, двери чтобы не разграбили и не поселились бомжи. Мы просто востановим целосность здания. Чтобы дальше не разрушать соседние квартиры, Если мы этого не сделаем, после зимы восстанавливать придется намного больше.

Що таке вихідні вже давно забули працівники комунальних служб. Вони щоденно ліквідовують наслідки ворожих атак. У більш-менш спокійні дні тут навіть листя опале прибирають. Що ж до відбудови, то це стосується не тільки будинків, а й доріг. Десятки вирв залишають російські снаряди після кожного обстрілу. Тож доводиться не лише поточні ремонти робити, а й латати дірки від ракет.

Ганна, представниця комунального підприємства:

Відремонтовані дороги - це дуже важливо, бо і швидким і пожежним потрібно швидко дістатися до місця аварії до місця прильоту.

Проте, жодна російська атака не зламає дух місцевих жителів. Вони продовжують працювати, попри всі небезпеки, переконують продавчині на місцевому ринку. Зізнаються, попит зменшився, товар закупити, навіть, через інтернет, важко, але саме на них і розраховують жителі міста та сусідніх сіл.

Людмила, продавчиня:

Як у війну. Коли краще, якщо людям щось потрібно, коли зовсім поганенько. Тим не менш, люди кажуть "дякую", що торгуєте, можемо щось купити.

Валерій, житель Нікополя:

Дефицита особого нет, я не ощущаю. Дают людям и гуманитарку. Ну запас дома сделал - мука, сахар это есть, соль.

Раніше в Нікополі населення сягало ста двадцяти тисяч, зараз лишилося не більше 40 тисяч людей. Левова частина містян виїхали - хто через зруйноване майно, хто через страх. Ті ж, що залишилися жити під обстрілами, зізнаються, тримає їх віра у наших захисників.

Віктор Миролюбов, житель Нікополя: