"Макіївка на Луганщині - під контролем України" - Міноборони [ Редагувати ]
У середу, 16 листопада, українські військові підтвердили звільнення села Макіївка Луганської області. Про це повідомляє Міноборони в Facebook.
Захисники показали відео з деокупованого населеного пункту.
Село Макіївка, що на Луганщині - під контролем України! Жодного вцілілого будинку, розруха і смерть - наслідки "русского міра", що панував тут 8 місяців.
На кадрах показані наслідки російської окупації. Багато будинків пошкоджені, деяких з них зруйновані і не підлягають відновленню.
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